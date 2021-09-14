Парковку на 8 улицах Ростова запретят 2 октября

Об ограничениях предупреждают власти Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове со 2 октября запретят остановку и стоянку сразу на 8 улицах. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Так, останавливаться нельзя на участках:

1. По улице Кулагина от Плеханова до Стачки с восточной стороны с 8 до 18 часов

2. На Земельной от Дачной до Госпитального с южной стороны

3. В зоне 20 метров вдоль фасада на Мясникова, 22

4. На 28-ой Линии от Вити Черевичкина до Рябышева с восточной стороны

5. Под запретом парковка на улице Джапаридзе от дома №33 до Мечникова с северной стороны

Стоянка также под запретом на трех улицах:

1. Песчаной от Сулинского до Белореческой с южной стороны

2. Металлургической от Воровского до Алексея Береста с западной стороны

3. Заводской от Пржевальского до Валуйского с северной и южной стороны

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Движение по улице будет по-прежнему однополосным (подробности)