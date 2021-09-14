В Ростове на Привокзальной площади трамвай насмерть сбил пешехода

Электротранспорт двигался от Красноармейской в сторону Большой Садовой. Фото: соцсети

Сегодня, 14 сентября, в Ростове на Привокзальной площади трамвай насмерть сбил мужчину-пешехода. Трагедия произошла в первой половине дня, около 11 часов. Личность погибшего еще устанавливают, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.

Как уточнили в ведомстве, электротранспорт двигался от Красноармейской в сторону Большой Садовой. Мужчина перебегал рельсы в непредназначенном для этого месте и попал прямо под состав. Трамваем управляла водитель 36 лет.

- В результате ДТП пострадавший скончался на месте. По факту происшествия сейчас проводится проверка, - добавили в УГИБДД.

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