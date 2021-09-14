В Ростовской области утвердили виды жилых домов, подлежащих реновации

Цель властей - улучшение жилищных условий граждан. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области утвердили виды жилых домов, которые могут включить в программу реновации. Речь идет о полном сносе или в редких случаях реконструкции старых построек, которые не признали аварийными. О том, на какие именно здания обратят внимание в рамках комплексного развития территории, говорится в новом постановлении властей.

- Документ приняли в соответствии с Градостроительным кодексом России. Цель - сбалансированное развитие поселений и городских округов, а также улучшение жилищных условий граждан, - пояснил министр строительства региона Сергей Куц.

Так, в документе в основном речь идет о многоквартирных домах и хрущевках. Они попадут в систему реновации в пяти случаях:

1. Если износ элементов составляет около 70%

2. Цена капремонта превышает предельный размер стоимости всех ремонтных работ

3. В случае, если дома были построены с 1957 по 1968 годы

4. Это многоквартирные дома, техническое состояние которых ранее признали ограниченно работоспособным

5. Постройки с без одной или нескольких инженерно-технических систем — без холодной воды, канализации или энергоснабжения.

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