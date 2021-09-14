Экс-главу Первомайского района Ростова осудили за превышение полномочий

Приговор вынесли в Первомайском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове бывший глава Первомайского района Артур Григорян получил 2 года условно за превышение полномочий. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Наказание назначили в виде 2 лет лишения свободы. Однако этот срок суд постановил считать условным с испытательным периодом в 2 года, - прокомментировали в инстанции.

Известно, что экс-руководитель с июня 2016 по январь 2020 года запрещал подчиненным принимать какие-либо меры против нелегальных торговых точек. При этом чиновник знал, что на его территории работают не менее 86 таких ларьков. Известно, что об их неприкосновенности Артура Григоряна «попросили близкие ему лица - неустановленные сотрудники правоохранительных, государственных и муниципальных органов».

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