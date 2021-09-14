Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 сентября 2021 17:56

В Ростове взрослые мужчина и женщина ограбили 14-летнего подростка

Подозреваемые уже признались в нападении
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия»

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области раскрыли историю с нападением на 14-летнего подростка. Подозреваемыми оказались 39-летний житель донской столицы и его 26-летняя сожительница. Они уже признались в преступлении, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Так, сотрудники ведомства выяснили, что лихую парочку привлекли дорогие беспроводные наушники Apple AirPods. Бандиты подошли к школьнику и потребовали отдать «капельки». Молодой человек отказался и сразу же получил несколько ударов от мужчины. После этого злоумышленники забрали «добычу» и сбежали.

Этот случай произошел в сентябре 2021 года. Тогда же завели уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Сейчас следователь продолжают выяснять все обстоятельства нападения. Временную меру пресечения задержанным пока не определили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарезали мужчину: в Азове задержали подозреваемых в жестоком убийстве

Предварительно, злоумышленники нанесли жертве более 60 колото-резаных ранений (подробности)