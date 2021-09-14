В Ростове участниками бизнес-акселератора стали 30 инноваторов и изобретателей

Уже три выпускника бизнес-акселератора стали резидентами Сколково. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове уже третий год проводят бизнес-акселератор. В этом сентябре его участниками стали 30 инноваторов и изобретателей, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В городе формируется промышленность нового технологического уклада, и мы этому содействуем. Акселерация - интенсивное развитие. Наша цель - помочь привлечь первые инвестиции и определиться с моделью монетизации. За 2 года участники акселератора привлекли свыше 25 млн рублей грантовой поддержки для воплощения своих идей в жизнь, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, уже три выпускника бизнес-акселератора стали резидентами Сколково. Это Даниил Алексеенко с проектом по производству электрокатализаторов для топливных элементов, Никита Полупанов, который разработал прибор для диагностики онкозаболеваний, и Михаил Кожевников - он реализует проект по производству импланта для мужского здоровья.

Как уточнили в администрации Ростова, инновационный бизнес-акселератор - программа поддержки стартап-проектов. Ее создали по инициативе городского департамента экономики.

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