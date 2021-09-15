Пробки в Ростове-на-Дону на утро 14 сентября: заторы в шесть баллов

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 15 сентября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, Международная, Мадояна, Интернациональная, МОПРа, Спартаковская, 1-я Краснодарская и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Варфоломеева, улице Максима Горького, улице Футбольной, улице Нансена, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, улице Тоннельной, переулке Ашхабадском, переулке Оренбургском, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Оганова, 56-й Армии, Особенная, Зрелищная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, переулке Бориславском, проспекте Королева

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Виталия Ходоша, Алябьева, Шостаковича, Каскадная, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, 14-я Линия, 1-й Конной Армии, проспектам Шолохова и 40-летия Победы.

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