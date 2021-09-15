Систему QR-кодов ввели в учреждениях соцобслуживания Ростовской области

Постановление о системе QR-кодов утвердил главный санврач региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В учреждениях социального обслуживания Ростовской области ввели систему QR-кодов и ПЦР-тестов. Соответствующее постановление в сентябре 2021 года утвердил главный санврач региона Евгений Ковалев.

Теперь все желающие могут посетить своих близких только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о перенесенной инфекции или со свежим ПЦР-тестом. К слову, этим решением внесли изменения в уже действующее постановление от 29 мая 2020 года.

Речь идет о пропуске в центры помощи детям, интернаты, дома престарелых и другие стационарные организации. Ранее гостей в таких организациях принимали только по предварительной записи и при строгом соблюдении санитарных мер.

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