Систему QR-кодов ввели в учреждениях соцобслуживания Ростовской области

Постановление о системе QR-кодов утвердил главный санврач региона
Фото: Иван МАКЕЕВ
В учреждениях социального обслуживания Ростовской области ввели систему QR-кодов и ПЦР-тестов. Соответствующее постановление в сентябре 2021 года утвердил главный санврач региона Евгений Ковалев.
Теперь все желающие могут посетить своих близких только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о перенесенной инфекции или со свежим ПЦР-тестом. К слову, этим решением внесли изменения в уже действующее постановление от 29 мая 2020 года.
Речь идет о пропуске в центры помощи детям, интернаты, дома престарелых и другие стационарные организации. Ранее гостей в таких организациях принимали только по предварительной записи и при строгом соблюдении санитарных мер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 6 сентября в Ростовской области смягчили ограничения по коронавирусу
Уже вступили в силу изменения, которые внесли в постановление №272 (подробности)