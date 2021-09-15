Виталий Милонов обратился в ФСБ и прокуратуру после угроз из Ростова

Депутат подчеркнул, что не против народа Азербайджана Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к правоохранителям после поступивших в его адрес угроз, в том числе свое недовольство в сети якобы высказал один из жителей Ростова. Эту ситуацию в Instagram уже прокомментировал сам политик.

- В Азербайджане произошел «взрыв антироссийских чувств», и радикальные паблики назвали меня «азербайджанофобом, туркофобом». Как результат, в популярном telegram-канале были выложены мои данные. Они хотели, чтобы я извинился перед народом Азербайджана за Нагорный Карабах и свою гуманитарную поездку. 40 или 50 агрессивных сообщений поступило, - написал Виталий Милонов.

Депутат подчеркнул, что «не против народа Азербайджана, но против тех, кто оскверняет христианские святыни Арцаха».

- Видимо, мое высказывание, послужившее началом травли, было искажено провокаторами. Возможно, это связано с предстоящими выборами. Ничего страшного, ФСБ и прокуратура выяснят это, - добавил Виталий Милонов.

По данным СМИ, поводом для такого конфликта стало интервью 2020 года. Тогда Милонов высказался по поводу конфликта в Нагорном Карабахе и заявил, что Азербайджан поддерживают турекцие военнослужащие.

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