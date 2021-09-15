В Новочеркасске впервые за 80 лет отремонтируют школу № 9

В здании должны усилить несущие конструкций, заменить окна и все инженерные коммуникации. Фото: сайт правительства РО

Более 218 млн рублей направят власти Ростовской области на капремонт новочеркасской школы № 9. Здание не приводили в порядок уже 80 лет. О выделении средств губернатор распорядился после жалобы родителей учеников, сообщает сайт донского правительства.

- Нужно ускорить проведение работ. Срок - два года. Необходимо сделать все, чтобы дети пришли в обновленную школу как можно быстрее. В бюджете, который мы примем до конца этого года, необходимые средства будут заложены, - пообещал Василий Голубев.

В администрации города отчитались, что по этому объекту разработали проектно-сметную документацию и получили положительное заключение. В здании должны усилить несущие конструкций, заменить дверные, оконные блоки, все инженерные коммуникации. Также специалисты благоустроят прилегающую территорию и возведут спортивные площадки. Предполагается, что во время капитального обновления детей будут отвозить соседние школы.

Дополнительно Василий Голубев отметил, что в Новочеркасске к этому моменту реконструировали сквер на площади Чапаева, а также ведут благоустройство парка в микрорайоне Соцгород. Эти работы огранизовали в рамках проектов «Сделаем вместе!» и «Формирование комфортной городской среды». Всего в городе шесть таких пространств.

- Сейчас эти программы распространены на всю Ростовскую область. Люди активно их поддерживают, говорят спасибо, а это значит, что все должны активнее включаться в работу, - подчеркнул Василий Голубев.

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