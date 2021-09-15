Жители Ростова раскритиковали «бетонные джунгли Левенцовки»

Снимок с высотками и участком улицы опубликовали в VK. Фото: соцсети

В Ростове целую волну обсуждений вызвал пост с фотографией «бетонных джунглей Левенцовки». Так подписали снимок с высотками и участком улицы в одном из городских пабликов.

Некоторые ростовчане согласились с названием и подкрепили свое мнение примерами общей неустроенности быта в этом микрорайоне. Люди заявили, что подобные виды «негативно влияют на психику», а сама территория не распланирована под общую застройку.

- Бетонные джунгли оказывают негативное влияние на психику человека. Люди, живущие в таких районах, часто становятся агрессивными, впадают в депрессию. Так строить нельзя, дома непригодны для жизни. Малоэтажное жилье, обилие зелени, наличие рядом школ, детских садов, поликлиник - вот что нужно всем нам, - подчеркнул один из комментаторов.

- Нормальные дворы только в сухое время года. Я там года 2 назад работал осенью и зимой. Дворы заливает водой и грязью, потому что территория не распланирована под общую застройку. Проезды только по дворам. Тротуары облицованы одинаковой плиткой, в холодное время она замерзает, ходить опасно, - написал мужчина.

У людей были и другие претензии - начиная от отсутствия зелени и заканчивая транспортной доступностью. Однако в противовес этим нелестным отзывам появились и положительные мнения. Ростовчане поддержали район и отметили, что он продолжает развиваться, а общественный транспорт ходит исправно и не вызывает нареканий.

- Все есть, транспортная доступность хорошая. Не надо рассказывать, - возмущенно отметил местный житель.

- Ни один из комментаторов не предложил проект ЖК, который бы всех устраивал. Давайте представим 5-этажки современные с благоустроенным дворами. Чтобы построить комплекс на 5 тысяч семей, сколько нужно построить 5-этажек? Это все земля, ее нужно купить, после постройки дороги заасфальтировать, потом коммуникации провести. В таком случае, по скромным подсчетам, стоимость квартир там будет очень высокой, и кто туда поедет жить тогда?, - спросил еще один житель Ростова.

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