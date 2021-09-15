Число инфицированных COVID-19 достигло 131 510 человек в Ростовской области

В лабораториях за сутки провели 10929 тестов Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области выявили еще 461 случай COVID-19, теперь количество инфицированных с начала пандемии достигло 131510. Коэффициент распространения вируса составляет 0,98. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3129. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 187. В Новочеркасске 10 заболевших, в Таганроге - 9, по 8 - в Батайске, Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском и Сальском районах.

По 2 положительных теста подтвердили в Дубовском, Каменском, Кашарском, Песчанокопском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Тарасовском районах, 1 - в Куйбышевском районе.

Среди новых заболевших 34,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,9% - от 46 до 65 лет, 15% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 12,1% - дети.

Лечение в стационарах получают 3514 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 49 человек, на неинвазивной ИВЛ - 293.

Зарегистрировали еще 26 человек с COVID-19. Это 16 женщин 54, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 76, 82, 85, 93 лет, а также 10 мужчин 35, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 82, 88 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами COVID-19 стали 6397 жителей Дона. Выздоровели 114108 человек, за сутки - 382 человека.

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