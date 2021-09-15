Чиновницу из Новочеркасска подозревают в мошенничестве на 9,5 млн рублей

Специалист нарушала закон в течение четырех лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области будут судить бывшего замначальника отдела управления труда и соцразвития новочеркасской администрации Женщину подозревают в мошенничестве на более чем 9,5 млн рублей, сообщает прокуратура.

По данным ведомства, специалист четыре года вносила в списки получателей адресной помощи данные людей, которым такие выплаты не были положены. Все эти незаконные пособия шли в карман предприимчивой злоумышленницы.

Как уточнили в прокуратуре средства выделяли из бюджета. До задержания подозреваемая успела их потратить.

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