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Происшествия15 сентября 2021 12:20

Чиновницу из Новочеркасска подозревают в мошенничестве на 9,5 млн рублей

Предварительно, женщина обогатилась на пособиях
Ангелина СКИБА
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Специалист нарушала закон в течение четырех лет

Специалист нарушала закон в течение четырех лет

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области будут судить бывшего замначальника отдела управления труда и соцразвития новочеркасской администрации Женщину подозревают в мошенничестве на более чем 9,5 млн рублей, сообщает прокуратура.

По данным ведомства, специалист четыре года вносила в списки получателей адресной помощи данные людей, которым такие выплаты не были положены. Все эти незаконные пособия шли в карман предприимчивой злоумышленницы.

Как уточнили в прокуратуре средства выделяли из бюджета. До задержания подозреваемая успела их потратить.

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