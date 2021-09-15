В Ростовской области наградили 10 победителей конкурса «Лидеры Дона»

Предложения конкурсантов помогают менять жизнь в городах и селах. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области наградили победителей конкурса «Лидеры Дона». Всего в онлайн-этапе приняли участие 10 000 человек, полуфиналистами стали 250 из них, а в финале из 50 лучших выбрали только 10. Им уже вручили дипломы, сообщает сайт донского правительства.

В этом году победу одержали Гавриил Абрамян, Александр Аваков, Сергей Василенко, Анатолий Жаров, Александр Козоброд, Виктория Литвинова, Надежда Наумова, Дмитрий Оторкин, Александр Сивожелезов и Сергей Таран.

- «Лидеры Дона» - прекрасный механизм, который начинает приносить плоды. Уверен, что его нужно продолжать. Следует находить новые интересные площадки для общения, а главное - реализовывать идеи молодых лидеров Дона, которые они вносят на конкурсе. У нас много планов, - сказал Василий Голубев.

По словам главы региона, предложения конкурсантов помогают менять жизнь отдельных муниципалитетах, городах и селах. Состязания между лидерами начали еще в 2019 году. В 2020 году проект заинтересовал 7,5 тысячи человек, и ему присвоили статус «губернаторский». После этого проведение конкурса стало ежегодным.

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