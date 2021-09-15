Дело о хищении 12,7 млн рублей: в Ростове будут судить участника преступной банды

Дело рассмотрят в Ленинском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове будут судить участника преступной банды, которая похитила из бюджета более 12,7 млн рублей. Обвинительное заключение уже утвердили, его направят на рассмотрение в ближайшее время. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Генпрокуратуры.

- Мужчина в составе банды с 2013 по 2015 год похитил деньги под видом возмещения налога на добавленную стоимость в связи со строительством офисного здания в донской столице. Для совершения преступлений злоумышленники использовали ряд фирм, в том числе однодневок, оформленных на номинальных руководителей, - сообщает ведомство.

Известно, что двоих бандитов из этой ОПГ осудили в июне 2021 года. Еще один из организаторов сейчас находится в международном розыске. Меру пресечения ему избрали заочно.

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