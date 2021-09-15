В Ростове установили памятный камень микробиологу Зинаиде Ермольевой

Уже через год откроют именной монумент. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 15 сентября, в Ростове установили памятный камень знаменитому микробиологу и создательнице антибиотиков в СССР Зинаиде Ермольевой. Уже через год откроют именной монумент профессору, он украсит аллею перед входом в Медуниверситет, сообщает сайт донского правительства.

- Нам очень важно, чтобы памятник был особенным. Таким, какой была эта уникальная женщина-ученый, спасшая своими медицинскими изобретениями миллионы жизней, - подчеркнул помощник президента России Владимир Мединский.

Также место размещения будущей скульптуры оценила и главный санврач России Анна Попова. Она отметила, что молодые медики теперь всегда будут помнить о достижениях Зинаиды Ермольевой и следовать ее примеру. Губернатор Василий Голубев подчеркнул, что это будет единственный в стране подобный монумент.

- Жители Дона с особым уважением относятся к заслуженным людям, судьбы которых связаны с нашей областью. Вклад Зинаиды Виссарионовны в развитие отечественной микробиологии и эпидемиологии бесценен, ее открытия стали новой эрой в здравоохранении, - подчеркнул Василий Голубев.

Под руководством Зинаиды Ермольевой ученые сделали важнейшие открытия, в том числе разработали такие препараты как левомицетин, стрептомицин и интерферон. Кроме того, профессор сделала открытие, победившее холеру, а также изобрела советскую версию пенициллина.

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