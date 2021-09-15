Туристов с питомцами не пустят к маяку Мержаново без пакетов для экскрементов

Территорию парка полностью обработали от клещей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростовской области владельцам питомцев запретили посещать маяк Мержаново без специальных пакетов для экскрементов. Информацию об этом опубликовали на странице парка в Instagram.
- Мы ничего не имеем против ваших питомцев, будь то собаки, кошки, еноты. Единственное, о чем мы предупреждаем: уборка продуктов жизнедеятельности животного ложится на хозяев. При посещении парка позаботьтесь о спецпакетах, - говорится в сообщении.
Также посетителей попросили иметь поводок и намордник для мохнатых сопровождающих. Это необходимо для спокойствия других отдыхающих. В администрации парка добавили, что территорию полностью обработали от клещей.
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