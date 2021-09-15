В Ростовской области в меде нашли остатки лекарственного препарата

Нитрофураны - лекарства, которые имеют сильное антимикробное действие Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области в одной из проб меда обнаружили остатки лекарственного препарата. Это грубое нарушение, и теперь информацию об этом случае передали для расследования в Россельхознадзор. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в пресс-службе референтного центра.

Как пояснили специалисты, в сладком лакомстве нашли метаболит нитрофурана. Сами по себе нитрофураны - лекарства, которые имеют сильное антимикробное действие. Их обычно применяют против бактерий, грибков и опасных инфекций.

Однако превышение таких веществ в пище опасно для жизни. Они быстро всасываются и не выводятся из организма длительное время, негативно влияют на печень, провоцируют сердечную недостаточность и анемию. Препарат также вызывает привыкание к антибиотикам.

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