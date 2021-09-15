В Ростове молодой водитель иномарки чудом выжил в серьезном ДТП

Машина получила серьезные повреждения от удара. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 15 сентября, в Ростове на Каскадной в ДТП пострадал 19-летний водитель Mitsubishi Lancer. Молодой человек получил переломы разной степени тяжести и его увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что несчастный случай произошел днем, около 13 часов. Предварительно, владелец иномарки не справился с управлением в районе дома № 52. Из-за этого авто слетело с дороги и врезалось в фонарный столб.

Судя по фото с места происшествия, машина получила серьезные повреждения от удара. Можно сказать, молодому человеку, который находится за рулем, чудом удалось выжить.

Как добавили в УГИБДД, водительский стаж владельца Mitsubishi - всего 7 месяцев. Сейчас автоинспекторы выясняют детали и все обстоятельства дорожного ЧП.

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