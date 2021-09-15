Главный санврач страны оценила ситуацию с COVID-19 в Ростовской области

На встрече также говорили о вакцинации и летней оздоровительной кампании. Фото: сайт правительства РО

Главный санврач России Анна Попова назвала стабильной ситуацию с COVID-19 в Ростовской области. Такое заявление руководитель Роспотребнадзора сделала сегодня, 15 сентября, на встрече с Василием Голубевым, сообщает сайт донского правительства.

- Ростовская область уверенно проходит все этапы пандемии, в том числе сложные. Учитывая географическое положение, большую протяженность внешних границ, а также рекреационную нагрузку - у вас много гостей в летний период, несмотря на все, здесь получается управлять ситуацией. Это очень важно, - подчеркнула Анна Попова.

Губернатор в свою очередь отметил, что сейчас происходящее вызывает «осторожный оптимизм».

- Ситуация вызывает осторожный оптимизм. Понимаем, что она требует повседневного контроля, - сказал Василий Голубев.

Также на встрече говорили о вакцинации. Сейчас на Дону первым компонентом привили уже свыше 1,5 млн человек, оба компонента получили почти 1,4 млн. План по 80-процентному охвату населения выполнили на 55,75%. От гриппа к этому моменту вакцинировали около 23 тысяч человек.

Подняли тему и летней оздоровительной кампании. Глава региона сообщил, что в области работали 26 загородных и санаторных организаций, а также 820 пришкольных лагерей. Всего отдохнули свыше 73 тысяч школьников. При этом в течение каникул в лагерях выявили всего 11 случаев коронавируса.

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