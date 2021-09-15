«Мисс Россия» обнажила в сети не только тело, но и душу

Татьяна Котова может по праву гордиться своим телом. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"
Обладательница титула «Мисс Россия», экс-солистка группы «ВИА Гра», модель и певица, очаровательная блондинка Татьяна Котова активно ведет блог в «Инстагарме». Каждый снимок длинноногой красотки набирает сотни лайков и не меньше комментариев.
Накануне девушка опубликовала довольно откровенный пост. Так, Татьяна Котова выложила фотографию, на которой запечатлена в алом боди. Локацией для съемки стала белоснежная кровать.
Кружевное белье не скрывает, а, наоборот, подчеркивает достоинства девушки, не оставляя места воображению.
В этом посте Татьяна Котова обнажила не только тело, но и душу.
Так, под снимком она написала такой комментарий: «Сижу пью чай. В чашке осень, в планах зима, в теле весна, а в душе, как всегда, не хватило лета».
Поклонники в комментариях выразили свое восхищение красотой девушки. А один из них написал, что лето не заканчивается там, где находится Татьяна.
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