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Общество15 сентября 2021 17:30

Жители Новочеркасска останутся без воды с 20 по 23 сентября

Ресурс временно перестанут подавать из-за ремонта на насосных станциях
Ангелина СКИБА
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Отключение воды - вынужденная мера

Отключение воды - вынужденная мера

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 22 часов 20 сентября до 8 утра 23 сентября в Новочеркасске не будет воды. О плановом отключении предупреждают власти. Ресурс временно перестанут подавать из-за ремонта на насосных станциях.

Специалисты должны заменить участки напорных коллекторов в местах, где трубы были смонтированы еще в 1970 годах. Системы сильно изношены. Проведение работ - вынужденная мера. Если произойдет порыв, затопит все оборудование, и тогда люди на длительное время останутся без воды, в том числе прекратят работу котельные.

- В рамках подготовки провели все необходимые работы, направленные на минимизацию простоя в ремонте и скорейшую подачу воды, - добавил исполняющий директор МУП «Горводоканал» Андрей Бахвалов.

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