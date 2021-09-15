В Ростове завели уголовное дело из-за нарушения в детском саду

В дошкольном учреждении не работала противопожарная система Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове из-за нарушения в детском саду завели уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, сотрудник городского управления капремонта подписал акты о приемке противопожарной системы в дошкольном учреждении на Нижненольной. Однако спустя время выяснилось, что оборудование находится в нерабочем состоянии. Причем здание к этому времени уже успели ввести в эксплуатацию.

Это нарушение создало угрозу для жизни малышей, а также был причинен крупный ущерб местному бюджету. Теперь виновнику грозят штраф, исправительные работы или до трех месяцев ареста.

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