В Ростове на Пушкинской собираются установить памятник Михаилу Жванецкому

В Ростове сатирик впервые влюбился и начинал творческую деятельность Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростове на Пушкинской планируют установить памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Документ уже опубликовали на сайте городской администрации.

Так, монумент изготовят и установят за счет внебюджетных средств. Его собираются открыть в районе дома № 144. После этого новую достопримечательность передадут на баланс Центра сохранения памятников истории и культуры.

Михаила Жванецкого многое связывало с донской столицей. Именно в Ростове сатирик впервые влюбился и начинал творческую деятельность.

- Одесса для меня город номер один, но в плане гастролей фаворит - Ростов. Одесса-мама, Ростов-папа. Здесь я первый раз выступал самостоятельно, здесь я впервые влюбился, моя самостоятельная творческая деятельность началась в Ростове, - признался в одном из интервью Михаил Жванецкий.

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