18 сентября в Ростове развернут продовольственную ярмарку

Продукты предложат на 10-15% дешевле обычного. Фото: сайт правительства РО

18 сентября в Ростове проведут продовольственную ярмарку выходного дня. Мини-рынок развернут на Жданова, в районе дома № 14. Продукты будут предлагать по ценам на 10-15% ниже обычных. Об этом сообщает сайт донского правительства.

На выбор жителям города привезут овощи, фрукты, бахчевые культуры, а также колбасы, мясо, молоко, птицу, растительное масло, мёд, кондитерские, хлебобулочные изделия и многое другое. Также на продажу выставят саженцы деревьев и кустарников, семена цветов и овощей.

Прогуляться по торговым рядам и присмотреть для себя что-то вкусное или полезное можно будет с 8 до 15 часов.

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