В Ростовской области из-за осы в салоне авто произошло смертельное ДТП

Водитель автомобиля погибла на месте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 16 сентября, в Ростовской области из-за осы в салоне автомобиля произошла смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что трагедия произошла около полудня на подъезде к хутору Сетраки от М-4. 63-летняя женщина, которая управляла Chevrolet Lacetti, отвлеклась на залетевшую осу и не справилась с управлением. В итоге машина слетела на обочину и опрокинулась.

Судя по фотографиям с места ЧП, автомобиль получил значительные повреждения. Сама водитель погибла на месте. Ее сестра 58 лет сильно пострадала, медики обнаружили у нее травмы различной степени тяжести. Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства аварии.

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Правоохранители еще выясняют обстоятельства аварии (подробности)