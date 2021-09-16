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Происшествия16 сентября 2021 14:02

В Ростовской области из-за осы в салоне авто произошло смертельное ДТП

Правоохранители сейчас уточняют обстоятельства аварии
Ангелина СКИБА
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Водитель автомобиля погибла на месте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Водитель автомобиля погибла на месте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 16 сентября, в Ростовской области из-за осы в салоне автомобиля произошла смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что трагедия произошла около полудня на подъезде к хутору Сетраки от М-4. 63-летняя женщина, которая управляла Chevrolet Lacetti, отвлеклась на залетевшую осу и не справилась с управлением. В итоге машина слетела на обочину и опрокинулась.

Судя по фотографиям с места ЧП, автомобиль получил значительные повреждения. Сама водитель погибла на месте. Ее сестра 58 лет сильно пострадала, медики обнаружили у нее травмы различной степени тяжести. Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства аварии.

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Правоохранители еще выясняют обстоятельства аварии (подробности)