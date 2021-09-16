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Происшествия16 сентября 2021 11:30

В Шахтах байкер на Kawasaki врезался в иномарку и попал в больницу

Правоохранители еще выясняют обстоятельства аварии
Ангелина СКИБА
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Лихач не придерживался безопасной скорости. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Лихач не придерживался безопасной скорости. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Шахтах водитель мотоцикла Kawasaki устроил ДТП и с травмами попал в больницу скорой медпомощи имени Ленина. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай, по данным ведомства, произошел вчера вечером на лице Ворошилова. Предварительно установили, что байкер не придерживался безопасной скорости, из-за этого его железный конь опрокинулся и влетел в припаркованный Mitsubishi Outlander.

По факту ДТП еще проводят проверку. Правоохранители должны детально выяснить все причины происшествия. Также вчера, уже в Ростове, молодой водитель иномарки чудом выжил в серьезной аварии.

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