В Ростовской области за лихачами на дороге с воздуха следит «ОКО-1»

С помощью такой техники можно следить за происходящим в радиусе до 2 километров. Фото: пресс-служба МВД России по РО

В Ростовской области после рейда на аэростате наказали 10 лихачей, которые выезжали на встречную полосу дороги. Это была первая подобная проверка, всего пролетели 180 км над трассой Котельниково - Песчанокопское. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Правоохранители использовали комплекс «ОКО-1» - привязной аэростат с видеокамерой. С помощью такой техники можно подниматься на высоту до 200 метров и следить за происходящим в радиусе до 2 километров.

«ОКО-1» задействуют и в будущем, в новых рейдах. За дорожным движением с высоты птичьего полета будут наблюдать инспекторы ДТП и сотрудники Росгвардии.

- С воздуха в режиме реального времени камера фиксирует все, что происходит на дороге, и выводит это на экран оператора наземного комплекса. Такая работа помогает быстро ловить нарушителей. Все видеоданные сразу же передают в ГИБДД, - добавили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

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