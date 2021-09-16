Местные жители очень ждали открытия сквера. Фото: сайт правительства РО

В Новочеркасске после ремонта открыли сквер на площади Чапаева. Там поменяли более 2 тысяч квадратных метров асфальта и около 1 тысячи метров поребрика, сообщает «Городской репортер» со ссылкой на донское правительство.

Сквер преобразили в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе!». На все работы из областной казны потратили 1,6 млн рублей. Из городского бюджета дополнительно выделили 730 тысяч рублей, и ещё 242 тысячи рублей собрала инициативная группа - неравнодушные горожане, представители бизнеса и общественных организаций.

Открытия сквера местные жители очень ждали, поэтому и неудивительно, что многие лично помогали в благоустройстве: разбирались в технических подробностях, устраивали субботники, контролировали работы, постоянно взаимодействовали с администрацией города, подрядной организацией и технадзором. Теперь место отдыха называют «зоной всеколесного комфорта» - по аллеям удобно гулять мамам с колясками, кататься велосипедистам и малышам на самокатах.

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