Офлайн и онлайн: как пройдет голосование на Дону

В Ростовской области будут работать около 2,5 тысячи избирательных участков Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 17 сентября, в России стартует трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы.

Как рассказали в пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области, выборы пройдут с соблюдением всех санитарных требований. Участки продезинфицируют, каждому человеку выдадут маску, перчатки и ручку. Взять с собой на участок нужно только паспорт.

Всего в Ростовской области для голосования откроются более 2500 участков. Режим работы – с 8 до 20 часов. Узнать адрес своего УИКа можно на сайте Центризбиркома.

Именно из соображений санитарной безопасности голосование будет проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября.

Кроме того, жители Ростовской области могут проголосовать и дистанционно.

По данным Облизбиркома, от дончан поступило уже более 300 тысяч заявлений на голосование онлайн.

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