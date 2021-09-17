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Общество17 сентября 2021 9:56

Опасные для человека болезни нашли у рыбы в водоемах Ростовской области

Инфекции передаются не так часто, но жители Дона должны помнить об этой угрозе
Ангелина СКИБА
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Больную рыбу чаще всего ловят в Дону и Таганрогском заливе

Больную рыбу чаще всего ловят в Дону и Таганрогском заливе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рыба, обитающая в водоемах Ростовской области, может переносить паразитов, а также различные виды болезней, в том числе опасные для человека. Ситуация складывается неудовлетворительная. Об этом на заседании в донском Заксобрании сообщил начальник отдела станции по борьбе с болезнями животных Александр Титоренко.

Специалист добавил, что больную рыбу добывают в Дону, Цимлянском водохранилище, а также в Таганрогском заливе. Инфекции людям передаются не так часто, но жители Дона должны помнить об этой угрозе при обработке улова в пищу.

Также в Заксобрании уделили особое внимание вопросу сохранения водных биоресурсов. Участники встречи отметили, что для восполнения запасов нужно создавать условия для естественного размножения рыбы, а также активно вести искусственное воспроизводство.

- Необходимо сделать все зависящее, чтобы рыбохозяйственный комплекс продолжал жить и эффективно развиваться. Это необходимо всем нам, а главное - нашим детям и внукам, - подчеркнул заместитель председателя Заксобрания Ростовской области - председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Однако есть в сфере рыбоводства и положительные изменения. Так, на Дону за 2020 год объем производства товарной рыбы составил 24,4 тысячи тонн, это 8% от общероссийского показателя.

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