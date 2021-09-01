Ученый рассказал, как восстановить популяцию осетровых в Ростовской области

Кормовой базы для молоди осетра сейчас достаточно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Популяцию осетровых в Ростовской области можно увеличить с помощью искусственного воспроизведения видов и создания новых рыбоходных каналов. Однако пока в регионе нет подходящих условий для нереста, сообщил в эфире «Дон-ТР» доцент кафедры зоологии академии биологии и биотехнологии ЮФУ, кандидат биологических наук Сергей Дудкин.

- Должны быть специальные обходы около каждой плотины и гидроузла. Отсутствие таких рыбоходов в некоторых местах приводят к тому, что осетр не может попасть к своим нерестилищам и упирается, прежде всего, в Кочетовский гидроузел. Нужно сделать сплошную сквозность. При этом на Дону еще сохранились условия для эффективного нереста, - рассказал Сергей Дудкин.

Если рыба сможет свободно мигрировать по всему Азово-Донского бассейну, популяция будет восстанавливаться более активно, уверен ученый. При этом, по словам Сергея Дудкина, кормовой базы для молоди осетра сейчас более чем достаточно - они питаются личинками комаров-звонцов, которых в этом году было очень много.

- Личинки - излюбленный корм осетровых, их много достаточно. Это обеспечивает выживаемость молоди. Она достигает промыслового размера, - добавил Сергей Дудкин.

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