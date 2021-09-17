Шесть площадок для ярмарок организуют в Ростове до конца года

Всего предприниматели дополнительно получат 427 торговых мест. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове до конца 2021 года организуют еще шесть новых площадок для проведения ярмарок. Всего предприниматели дополнительно получат 427 торговых мест. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, мини-рынки планируют развернуть как на муниципальных, так и на частных землях. Например, торговые палатки появятся на цветочном рынке на Добровольского. Самую большую ярмарку можно будет посетить на проспекте 40-летия Победы, там откроют 300 торговых мест.

От 20 до 50 мест появятся на 14-ой линии, в парке 1 Мая, а также на улицах Немировича-Данченко и Планетной. Часть площадок будут работать весь сезон, другие - только по выходным дням.

- Ярмарки имеют важнейшее социальное значение. Для сельхозпроизводителей это возможность выгодно реализовать свою продукцию, а жители города могут приобрести товары по умеренным ценам, - пояснил Алексей Логвиненко.

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