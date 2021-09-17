2,6 тысячи избирательных участков открыли в Ростовской области 17 сентября

Поддержать своего депутата можно как на избирательном участке, так и на дому Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 17 сентября, в Ростовской области стартовало голосование за кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания по Азовскому округу. На участках избирателей будут ждать и в следующие два дня, до 19 сентября включительно. Всего сейчас работает 2601 пункт, сообщили в пресс-службе донского Избиркома.

График работы - с 8 до 20 часов. Поддержать своего депутата можно как на избирательном участке, так и на дому или с помощью дистанционного голосования. Удаленно свою гражданскую позицию выразили уже 99 458 жителей Ростовской области. Всего заявления на такую форму голосования подали более 300 тысяч человек.

- От нашего с вами общего решения зависит, по каким законам в ближайшие годы будем жить мы и наши близкие, какие важные проекты будут реализованы в нашей стране и на малой родине. Главный призыв - «Твой голос решает. Действуй!», - сказал накануне председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

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