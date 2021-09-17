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Политика17 сентября 2021 12:57

В Ростове начал работу Центр общественного видеонаблюдения за выборами

В эти минуты за происходящим на участках следят дистанционно
Ангелина СКИБА
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За процессом голосования будут наблюдать в течение трех дней

За процессом голосования будут наблюдать в течение трех дней

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 17 сентября, с 9 часов утра в Ростове начал работу Центр общественного видеонаблюдения за выборами. Там будут следить за процессом голосования в течение трех дней, то есть до 19 сентября. Об этом сообщили в Общественной палате региона.

- Центр оснащен современным высококачественным цифровым видео- и аудиооборудованием, позволяющим наблюдать за происходящим на избирательных участках, - говорится в сообщении.

Известно также, что в помещении установили несколько телеприемников, на каждом в эти минуты идет прямая трансляция.

За процессом голосования также наблюдают и в ЦИК России. Там открыли специальную видеостену с экранами, на которой показывают участки из разных точек нашей страны - охватили почти 50 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий.

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