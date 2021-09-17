«Народный совет»: в Ростовской области решили судьбу 500 млн рублей

В Ростовской области подвели итоги голосования по проекту «Народный совет» и определили судьбу 500 млн рублей. О том, как распорядились бюджетными деньгами жители региона, сообщает сайт донского правительства.

Всего в голосовании приняли участие более 112 тысяч человек. Выбирали 3 из 10 наиболее актуальных направлений в сфере здравоохранения. В итоге большинство людей - 21 461 - отдали свои голоса за приобретение высокотехнологичного диагностического оборудования.

На втором месте - физиотерапевтическое оборудование и средства медицинской реабилитации, на третьем - закупка оборудования функциональной диагностики.

Власти пообещали, что все средства на реализацию проектов-победителей заложат в бюджет на 2022 год. «Народный совет» совет на Дону провели уже во второй раз.

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