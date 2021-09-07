В Ростове на закупку оборудования для ЦГБ потратят почти 300 тысяч рублей

В Ростове в ЦГБ поставят новое оборудование Фото: Соцсети

В Ростове для Центральной городской больницы №1 имени Семашко запланировали закупить новое оборудование. Об этом сообщается на городском портале госзакупок.

Тендер на поставку нового оборудования объявлен самим медицинским учреждением. Согласно опубликованной документации, в больницу должны поставить дезинфицирующую моющую машину для хирургических инструментов и для другого мелкого оборудования, а также бактерицидную стерилизационную камеру.

Участники смогут предоставить свои заявки на участие в конкурсе до 13 сентября. Выбранному подрядчику будет необходимо доставить товар в течение 40 дней после заключения контракта. Важно сказать, что медицинское учреждение планирует потратить на новое оборудование около 288 тысяч рублей.

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