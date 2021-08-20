Кислородное оборудование дополнительно закупят для медучреждений Ростовской области

Власти выделили на оборудование 68 млн рублей. Фото: сайт правительства РО

Для медучреждений Ростовской области дополнительно закупят кислородные баллоны и концентраторы. На эти цели из бюджета должны выделить более 68 млн рублей. Соответствующее распоряжение утвердил Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

- В связи с напряженной эпидобстановкой в области необходимо иметь в лечебных учреждениях достаточный запас медицинского кислорода, - подчеркнул Василий Голубев.

Ранее на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения Юрий Кобзев рассказал губернатору о том, что один из поставщиков кислорода пока не подтверждает новые контракты. Глава региона поручил держать ситуацию с обеспечением больниц на особом контроле.

- Контакт должен быть ежечасным, ежесуточным с областным министерством промышленности. Нельзя допустить сбоев, - сказал Василий Голубев.

Также власти выделили более 160 млн рублей на лекарства от СOVID-19. Речь идет о препаратах для амбулаторных пациентов.

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