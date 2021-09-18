«Ваш родственник попал в беду»: старушка из Ростова лишилась всех сбережений из-за телефонного звонка

Полиция разыскивает мошенников, обманувших пенсионерку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице, в Октябрьский отдел полиции, обратилась 84-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенника. Пенсионерка пояснила, что ей позвонил незнакомый мужчина, который с ходу шокировал новостью о том, что близкий родственник попал в ДТП.

Дальше собеседник на том конце провода заявил, что нужны деньги, чтобы избежать проблем.

Телефонную беседу мужчина вел долго, вплоть до момента, пока к ней домой не приехал человек, которому женщина отдала 3700 евро, 2800 долларов США и 600 тысяч рублей.

Обман вскрылся практически сразу, как только у женщины появилась возможность позвонить близким, после чего она сообщила о произошедшем в полицию. Сумма ущерба составила около 1,2 млн рублей.

- По ее заявлению уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если злоумышленника поймают, он может сесть в тюрьму на 10 лет.

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