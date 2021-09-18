В Ростове ежегодно в трансплантации костного мозга нуждаются 15 человек

18 сентября весь мир отмечает День донора костного мозга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 18 сентября, весь мир отмечает День доноров костного мозга.

- В этот день мы благодарим состоявшихся и потенциальных доноров, сотрудников регистров. Также привлекаем внимание к проблемам донорства и повышаем осведомленность общества, - написал в своем аккаунте в «Инстаграме» глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер также напомнил, что потребность в трансплантации стволовых кроветворных клеток остается актуальной всегда.

- Потому что, к сожалению, найти подходящего донора многим людям, нуждающимся в трансплантации костного мозга, очень сложно. Для такой процедуры нужен человек, чей генетический код подойдет реципиенту. Совпадения для такого вида донорства крайне редки 1 случай на 10000 человек, - говорит Алексей Логвиненко.

В Ростове-на-Дону городе каждый год в трансплантации костного мозга нуждаются около 15 человек. Все эти люди страдают различными серьезными заболеваниями крови.

- В парке им. Октябрьской революции сегодня в 12:00 для всех желающих пройдет открытый кинопоказ фильма о донорстве костного мозга. Все желающие ростовчане и гости города смогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга и узнать, что каждый человек имеет возможность когда-нибудь спасти кому-либо жизнь, -сказал сити-менеджер.

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