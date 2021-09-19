«Никаких грубых нарушений в Ростовской области не зафиксировано»: за подсчетом голосов на выборах на Дону будут следить общественные наблюдатели

До окончания голосования осталось совсем немного Фото: Олег ЗОЛОТО

На Дону завершается третий день голосования за кандидатов в депутаты в Госдуму. В восемь вечера избирательные участки закроют свои двери. А пока промежуточные итоги голосования подвел член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

- Никаких грубых нарушений в Ростовской области не зафиксировано. Есть отдельные организационные вопросы, касающиеся опечатывания ящиков для голосования и списков избирателей. Но все эти вопросы могут быть устранены и уже устраняются благодаря замечаниям независимых общественных наблюдателей, —сообщил Александр Брод в эфире телеканала ДОН 24

Также он добавил, что подсчет голосов будут контролировать независимые наблюдатели.

- Они создают именно ту достоверную правовую информационную среду, позволяющую объективно оценивать происходящее на избирательных участках, - сказал член СПЧ.

Отметим, что более 80% граждан из 300 тысяч зарегистрированных для электронного голосования сделали это дистанционно. Кроме того, на территории Ростовской области могут проголосовать и жители Донецкой и Луганской областей, имеющие российское гражданство.

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