Пробки в Ростове-на-Дону на утро 20 сентября: в городе пятибалльные пробки

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 20 сентября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Мадояна и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Мечникова, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, в переулке Ашхабадском, переулке Оренбургском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Тарновского-Терлецкого, 56-й Армии.

На Северном пробки скапливаются на улицах Плиева, Беляева, Нариманова, в переулке Бориславском.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Виталия Ходоша, Шостаковича, Алябьева, Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Менжинского, Селиванова, проспекту Шолохова.

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