В БСМП опровергли информацию об отравлении члена избирательной комиссии

В анализах никаких вредных или опасных веществ не нашли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отравления у члена избирательной комиссии от КПРФ Евгения Крашенникова не подтвердили. В анализах не нашли никаких вредных или опасных веществ. Информацию об этом подтвердил главврач больницы скорой медпомощи Александр Пономарев.

- Признаков отравления не выявили. Было только высокое артериальное давление, - подчеркнул Александр Пономарев.

Пострадавшего должны были выписать домой после получения результата на коронавирус. Известно, что Евгению Крашенникову потребовалась медицинская помощь 18 сентября. Ему стало плохо прямо на избирательном участке.

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