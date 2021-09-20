В Ростовской области «Единая Россия» побеждает во всех избирательных округах

Окончательные итоги голосования пока не подвели Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области к утру 20 сентября во всех одномандатных округах побеждают представители партии «Единая Россия». Это данные государственной автоматизированной системы «Выборы».

Так, например, к этой минуте в Ростовском избирательном округе с 51,65% голосов лидирует Лариса Тутова. В Нижнедонском округе вперед вышел Антон Гетта, у него 37,58%. В Южном округе наибольшее доверие избирателей вызвал Сергей Бурлаков - 38,52% голосов.

В Волгодонском округе выбрали Екатерину Стенякину, после обработки части бюллетеней она имеет 48,12% голосов, а в Белокалитвинском районе большинство жителей - 38,49% - поддержали Виталия Кушнарева.

И это только часть данных. Всего в регионе, по состоянию на 18 часов 19 сентября, явка на участки составила 40,5%, без учета дистанционного голосования.

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