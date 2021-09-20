52 обращения о возможных нарушениях получил Избирком Ростовской области

Точных данных о количестве подтвержденных нарушений нет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области зафиксировали 52 обращения о возможных нарушениях во время выборов в Госдуму. Об этом сегодня, 20 сентября, на пресс-конференции сообщил председатель регионального Избиркома Андрей Буров.

- Что касается обращений, у нас их 52 с 17 по 19 сентября. По всем требовались разъяснения и наши действия организационного характера. Сейчас проводят проверку правоохранители, - рассказал Андрей Буров.

При этом точных данных о количестве подтвержденных нарушений нет. Также неизвестно, сколько бюллетеней могли аннулировать.

- Пока, предварительно, мы видим, и это подтверждает видеонаблюдение, один из членов УИК выдал избирателю на бюллетень больше. Вероятно, это было показательное выступление, потому что ролик сразу подхватили интернет-каналы. Мы оперативно отреагировали и вызвали сотрудников органов правопорядка. Если там есть правонарушения, мы по закону доведем факт до логического завершения, - подчеркнул Андрей Буров.

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