В Ростовской области явка на выборах составила 50%

В политической гонке в нашем регионе сейчас лидирует «Единая Россия» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области, по состоянию на 10 утра 20 сентября, обработали уже 99,9% бюллетеней. Всего проголосовали 50% избирателей. Это достаточно высокая явка, сообщил председатель донского Избиркома Андрей Буров.

В политической гонке в нашем регионе сейчас лидирует «Единая Россия». Партия получила около 50% голосов. КПРФ поддержали примерно 20% избирателей, ЛДПР - 7%, почти с таким же результатам идет «Справедливая Россия», «Новые люди» получили 5,2% голосов.

Ранее стало известно, что депутаты «Единой России» обошли соперников во всех одномандатных округах. Сами выборы проводились с 17 по 19 сентября. Работал 2601 избирательный пункт, также все желающие могли поддержать своих кандидатов в удаленном формате через Интернет или на дому. Нарушений в Ростовской области не зафиксировали.

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