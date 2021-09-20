В Ростове улица Орбитальная превратилась реку из-за очередного порыва

Такие случаи местные жители с долей иронии уже называют «стабильностью» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в районе Орбитальной, 74 из-за очередного порыва улица превратилась в полноводную реку. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили очевидцы. Эту информацию уже прокомментировали в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

- Потоп произошел из-за дефекта на водопроводной сети. Уже приняли меры по локализации места порыва, выполнили переключение на резервную линию. Потребителей не отключали, - сообщили в ведомстве.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», коммунальное ЧП произошло прямо около жилых домов. Недалеко находится автобусная остановка. Припаркованные у обочины дороги машины теперь стоят в воде.

Подобное происходило на Орбитальной и раньше. Местные жители с долей иронии называют такие явления «стабильностью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Орбитальной забил мощный коммунальный фонтан

«Городской автополив» включился недалеко от частных домов (подробности)