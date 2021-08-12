В Ростове на Орбитальной забил мощный коммунальный фонтан

Свидетелем водяного буйства стал водитель автомобиля. Фото: соцсети

В Ростове на Орбитальной забил внушительный коммунальный фонтан. Струя воды поднялась на несколько метров от порыва и залила всю улицу. Городской гейзер на камеру заснял очевидец. Этот ролик сегодня, 12 августа, появился в соцсетях.

Судя по кадрам, «городской автополив» включился недалеко от частных домов, прямо на дороге. Неудивительно, что свидетелем водяного буйства стал именно водитель. Человек, по всей видимости, хотел проехать по привычному пути, но вынужден был развернуть свое авто. Насколько быстро ликвидировали этот порыв, неизвестно.

Это уже не первый подобный случай на Орбитальной. Местные жители такие явления с долей иронии уже называют «стабильностью». Так, например, в июле этого года такой же «родник» забил прямо на тротуаре в людном месте - рядом были магазин, парковка и автобусная остановка.

А спустя день после этого произошла история с «укрощением стихии» - когда на улице разлилось целое озеро, местные школьники начали строить самодельную плотину.

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Видео с места порыва опубликовали в соцсетях (подробности)