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Общество25 июля 2021 17:37

В Ростове снова затопило Орбитальную, местные школьники начали строить плотину

Видео с места порыва опубликовали в соцсетях
Ангелина СКИБА
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Школьники даже начали строить самодельную плотину. Фото: соцсети

Школьники даже начали строить самодельную плотину. Фото: соцсети

В Ростове снова затопило Орбитальную. На этот раз полноводная река разлилась около жилого дома. Местные школьники даже начали строить самодельную плотину. Видео с «укрощением стихии» опубликовали сегодня, 25 июля, в соцсетях очевидцы.

Под постом в комментариях люди сразу же поинтересовались, кто будет оплачивать такую растрату ресурса. По этому поводу даже произошел небольшой спор. Однако в большинстве случаев ростовчане все-таки проявили сдержанную иронию по поводу нового порыва.

- Стабильность. Уже 20 лет стабильности, - написал мужчина.

- Хотя бы деткам в радость. Везет же людям, бесплатная мойка, - пошутила ростовчанка.

О похожем случае на Орбитальной очевидцы сообщали буквально вчера, 24 июля. Прохожий заснял мини-гейзер на пешеходной аллее. Своим роликом он поделился в одном из городских пабликов.

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