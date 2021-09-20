В Ростовской области кандидаты потратили на выборы 319 млн рублей

К этому моменту в Ростовской области обработали уже 99,9% голосов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области кандидаты потратили на избирательную кампанию в общей сложности 319 млн рублей. Об этом сегодня, 20 сентября, на пресс-конференции сообщил председатель регионального Избиркома Андрей Буров.

- Предвыборная гонка обошлась кандидатам в 319 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем на выборах 2016 года, - отметил Андрей Буров.

Рекордсменом по затраченным средствам оказался Антон Гетта. Кандидат от «Единой России» использовал максимально допустимую сумму в 40 млн рублей. Минимальные расходы были у Анатолия Котлярова - представитель партии «Родина» потратил всего 200 рублей. Кроме того, 7 кандидатов из 56 вели предвыборные кампании совсем без финансовых затрат.

К этому моменту в Ростовской области обработали уже 99,9% голосов. По всем округам лидируют единороссы. Итоговая явка на избирательные участки с 17 по 19 сентября составила 50 %.

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